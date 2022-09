Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care sunt afectate de diferite afecțiuni pulmonare beneficiaza acum de informații certificate, oferite de medici, asupra problemelor lor. Creșterea numarului pacienților cu boli pulmonare, dezvoltarea unor forme atipice, mult mai agresive, ale unor afecțiuni ale aparatului respirator, apariția…

- Eveniment important, luni, pentru pacienții care sufera de boli pulmonare din Romania. La Timișoara a fost lansata prima platforma online prin care aceștia se pot informa și pot chiar intra in legatura cu medicii. Proiectul a fost dezvoltat de zeci de medici specialiști și primari din cadrul Spitalului…

- Spitalul de Boli Infectioase si Pneumologie "Victor Babes" din Timisoara a lansat, luni, prima platforma din Romania, "Pneumocontrol.ro", dedicata pacientilor cu afectiuni pulmonare, dar si societatii civice, cu scopul educarii si constientizarii bolilor pulmonare, potrivit Agerpres."Fie ca vorbim despre…

- Celulele organismului au nevoie de oxigen pentru a produce energie, iar acesta este preluat din aerul respirat. Oxigenul patrunde din plamani in sange și, pe calea circulației sangvine, se deplaseaza catre organe și țesuturi, transmit medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara. Terapia…

- Toate cele patru sectii COVID de adulti si copii de la Institutul Matei Bals sunt pline. Directorul medical al al unitatii sanitare, medicul Adrian Marinescu, afirma ca in ultimele doua saptamani aproape s-a triplat numarul de persoane infectate. Medicii redeschid compartiment COVID pentru copii la…

In cadrul proiectului Arhiva artistica TNAMT Digital, co-finanțat de AFCN, Teatrul Național Aureliu Manea Turdadeschide accesul publicului la arhiva istorica a teatrului prin lansarea platformei...