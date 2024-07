Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara pregatește documentația in vederea obținerii unei finanțari record, de 50 de milioane de euro pentru retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare. Sunt vizate mai multe tronsoane din rețeaua primara, unde țevile sunt ruginite pentru ca nu au fost schimbate niciodata. Acestea…

- Jucatorii lui Edi Iordanescu au atras atenția in partidele de la EURO 2024. Devotamentul de care au dat dovada pe teren le poate aduce numai beneficii. Printre aceștia se numara și Andrei Rațiu care se afla la un pas de transferul carierei sale. Dupa meciurile echipei naționale a Romaniei, o formație…

- Lucrarile pentru modernizarea sistemului de termoficare cu finanțare europeana nerambursabila avanseaza, anunta primarul Capitalei Nicușor Dan, conform caruia obiectivul pentru anul acesta este de 70 km conducte modernizate. „Au fost inlocuite deja conducte magistrale pe o lungime de 25,5 km pe cele…

- Primarul General al Municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, a anuntat luni ca lucrarile pentru modernizarea sistemului de termoficare cu finantare europeana nerambursabila avanseaza, obiectivul propus pentru 2024 fiind inlocuirea a 70 de km de conducte, transmite Agerpres.

- Clujenii vor plati mai puțin la incalzire. Primaria Cluj-Napoca a semnat astazi, 30 mai, la București, un contract de 50 de milioane de euro pentru modernizarea rețelei de termoficare a municipiului.

- Procurorii Parchetului European, condus de Laura Codruta Kovesi, au facut marti cinci perchezitii in Bucuresti, in cadrul unei anchete privind o frauda de 8 milioane de euro care implica fonduri UE pentru achizitionarea de medicamente și echipamente medicale in timpul pandemiei de COVID-19, potrivit…

- Furnizarea apei calde a fost oprita catre aproximativ 100 de blocuri din sectorul 2 al Capitalei pana la data de 1 mai 2024, ora 23.30, din cauza unei avarii la rețeaua de conducte de pe Magistrala I Sud in zona strazilor Vulcanei și Torentului, transmite Compania Municipala Termoenergetica București.…

- Dominic Fritz a reușit sa dubleze datoriile celor de la Colterm in mandatul sau, spune Nicolae Robu. Fostul primar al Timișoarei analizeaza situația de la societatea de termoficare a municipalitații și constata ca de la datorii de 339 de milioane de lei, existenta la predarea mandatului sau, in prezent…