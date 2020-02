Eugen Tomac, presedintele PMP, anunta ca ia in calcul sa propuna un referendum pe tema desfiintarii pensiilor speciale, pentru a elimina "improvizatiile" legislative legate de aceasta tema. La sfarsitul lunii ianuarie deputatii votau eliminare a tuturor pensiilor speciale, cu exceptia celor din sistemul de aparare si ordine publica, insa legea a fost contestata de Inalta Curte si Avocatul Poporului la CCR. "PMP ia in calcul sa propuna un referendum pentru eliminarea pensiilor speciale. Atat timp cat vom avea improvizatii legislative legate de aceasta tema si vor exista discrepante uriase in ceea…