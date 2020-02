PMP vrea program “After school” în toate școlile din Lugoj Reprezentanții Partidului Mișcarea Populara in Consiliul Local Lugoj au facut 25 de propuneri la proiectul de buget local pentru anul 2020. Printre acestea se afla și propunerea privind alocarea sumelor necesare pentru crearea de servicii tip “After school” pentru toate școlile gimnaziale din Lugoj. „Propunerea a fost facuta și anul trecut, insa majoritatea din Consiliul local nu a fost de acord cu derularea Programului “Școala dupa școala” pentru un numar maxim de 2.000 de școlari, in special a elevilor a caror parinți au o stare materiala precara. Este bine știut faptul ca… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

