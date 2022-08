PMP Turda susține că a prezentat soluția optimă pentru finanțarea sportului încă din 2020 PMP Turda a transmis ca a prezentat o soluție viabila pentru finanțarea sportului din Turda, alaturi de activitațile culturale și cele de tineret, inca din anul 2020, printr-un proiect care nu implica banul public și care ar fi asigurat bugetele necesare performanței sportive, insa nu pe criterii politice. Mesajul PMP Turda vine in contextul in [...] Articolul PMP Turda susține ca a prezentat soluția optima pentru finanțarea sportului inca din 2020 apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

