Stiri pe aceeasi tema

- USR Turda a prezentat lista amendamentelor pe care le-au facut la aprobarea bugetului local al municipiului Turda, pentru anul 2023, dar care au fost respinse la vot de majoritatea PNL-UDMR. ”Nu ne lasam, transformam amendamentele respinse in proiecte de HCL in beneficiul turdenilor!”, au anunțat cei…

- Cei de la PMP Turda susțin ca au descoperit ”inca un caz de strada neasfaltata, pusa ca fiind asfaltata, la zonarea impusa de primarul Matei și consilierii PNL-UDMR”. Strada menționata este Ion Moldovan, situata in zona centrului, cu acces in spatele pieței. ”Consilierul local Adrian Nap nu face rapoarte…

- Turdenii au apelat din nou la liderul și consilierul PMP Turda, Adrian Nap, pentru a-i prezenta problemele cu care se confrunta in orașul nostru. Un locuitor al cartierului Primaverii, de pe strada Ion Luca Caragiale, l-a chemat pe consilierul PMP Turda, Adrian Nap, sa-i spuna ca lucrarile de canalizare…

- Președintele și consilierul local PMP Turda, Adrian Nap, continua sa-l acuze in mediu online pe primarul orașului, Cristian Matei, de abuzuri. Dupa ce zilele trecute Adrian Nap a ieșit in atenția publica criticand administrația publica pentru impozitarea strazii Aurel Vlaicu, aceasta fiind in zona A…

- Conflictul politic dintre PMP Turda și administrația locala a orașului, continua și 2023. Adrian Nap, președintele formațiunii politice menționata, acuza administrația locala de abuzuri. Zilele trecute, un cititor TurdaNews care locuiește pe strada Aurel Vlaicu din Turda, ne-a sesizat ca artera de circulație…

- PMP Turda acuza, prin vocea consilierului local Adrian Nap, ca pe strada Ion Luca Caragiale din cartierul Primaverii trotuarul se construiește in panta, iar cetațenii sunt nemulțumiți din acest motiv. ”Pe strada Ion Luca Caragiale din Turda se contruiește un trotuar in panta. Turdenii din cartier spun…

- USR Turda atrage din nou atenția administrației locale, de data aceasta fiind vorba despre o groapa in jurul gurii de canalizare, aparuta in urma cu mai bine de o luna, la intersecția strazii Barițiu cu strada Brancoveanu. Ulterior, groapa a fost semnalizata cu un indicator de lucrari, insa USR Turda…

- PMP Turda a prezentat un video, realizat de consilierul local Adrian Nap, in care arata faptul ca pe strada Bujorului utilajele ar fi ”disparut” dupa ce s-au facut pozele pentru anunțarea faptului ca au inceput lucrarile de modernizare ale strazii. ”Dupa ce in 6 octombrie 2022 primarul Matei Cristian…