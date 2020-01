Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP Timis, Cornel Samartinean, a anuntat, vineri seara, ca organizatia se delimiteaza de orice incident in care sunt implicati membri ai partidului si sustine ca Valeriu Lupu si-a inaintat demisia din functia de secretar de stat in Ministerul Transporturilor. "PMP Timis se delimiteaza de…

- Astazi, la Serviciul de Urgenta 112, a fost sesizata producerea unei tamponari pe strada Behelei din Timisoara, fiind vorba de un conducator auto care s-ar afla sub influenta bauturilor alcoolice. Șoferul era chiar Valeriu Lupu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, care conducea un autoturism…

- Sub atenta supraveghere a fostului premier Sorin Grindeanu, actualmente “apolitic”, la PSD Timis s-au stabilit, a doua zi de Craciun, noii lideri ai filialei. Astfel, dupa Alfred Simonis care a preluat deja functia de presedinte, Eugen Dogariu a fost “uns” presedinte executiv, in timp ce functia de…

- Membru PMP, Valeriu Lupu fost numit, joi, de catre premierul Ludovic Orban secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Apropiat de presedintele PMP Timis, Cornel Samartinean, de numele lui Valeriu Lupue este legata una dintre cele mai mari tragedii aviatice din istoria Romaniei, in urma careia au…

