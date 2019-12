PMP susţine că are cei mai buni candidaţi pentru Primăria Capitalei ”Cheia pentru viitorul Capitalei este insa la PMP. Avem cel putin trei candidati mai buni decat cei anuntati sau decat cei care isi doresc sa candideze din partea altor partide. Nu vom accepta niciun fel de improvizatie, Capitala are nevoie de un primar cu larga sustinere si de aceea vom face tot ce ne sta in putinta pentru a le da bucurestenilor ceea ce merita si ceea ce asteapta de la un Primar General”, a scris eugen Tomac pe Facebook, subliniind ca ”alegerile de la Bucuresti vor da tonul pentru parlamentarele din toamna anului viitor”. El remarca faptul ca alianta USR-PLUS are deja… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

