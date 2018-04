PMP strange semnaturi. Basescu: Alegerea primarilor intr-un singur tur, “eroare politica”

Stiri pe aceeasi tema

- Formatiunea condusa de Traian Basescu lanseaza o campanie de strangere de semnaturi pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. Basescu a sustinut ca alegerea primarilor intr-un singur tur este o eroare politica, transmite News.ro.

