Stiri pe aceeasi tema

- PMP a cerut, luni, Guvernului Ciuca, cresterea ajutoarelor pentru incalzirea locuintelor pentru romanii din mediul rural care se incalzesc folosind lemne, in conditiile in care sunt 5 milioane de gospodarii din Romania in care cetatenii se incalzesc cu lemne de foc – prin intermediul unor sobe sau…

- Creșterea prețurilor la gaz ii face pe mulți romani sacaute soluții alternative pentru iarna. Unii incearca sa iși izoleze locuințele, alții pur și simplu pun bani deoparte. E de menționat in acest context ca in țara noastra, mai mult de jumatate dintre gospodarii nu sunt branșate la rețeaua de gaze…

- Romanii pleaca in vacanțe in ciuda scumpirilor. Anul 2022 a adus un val de scumpiri in toate industriile, iar romanii resimt acest lucru pe toate planurile, inclusiv in ceea ce privește vacanțele și calatoriile. Cu toate acestea, romanii din mediul urban nu renunța la concedii, ci cauta sa iși ajusteze…

- Proba scrisa a concursului de titularizare se va desfasura astazi in 104 centre de concurs, la nivel national fiind disponibile 5.163 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata.„Proba scrisa incepe la 9,00 si se desfasoara in 104 centre de concurs. Au dreptul sa participe…

- Unu din trei elevi romani a ramas in urma cu materia școlara, in ultimii doi ani, in vreme ce rata de participare la educație timpurie a scazut. 31% dintre copiii din invațamantul secundar inferior și superior afirma ca au ramas in urma cu materia școlara in cei doi ani de restricții pandemice, potrivit…

- Romanii sunt nevoiti sa scoata mai mult din buzunare, daca vor sa merga la nunta, anul acesta. "Darul a crescut cu aproximativ 40-, fata de anul trecut", se plang invitatii. In 2022, romanii vor participa la mai multe nunti, fata de anii precedenti. Majoritatea evenimentelor din 2020 si 2021 au fost…

- Comunicat de presa| Beniamin Todosiu (deputat USR): Romania nu e saraca. Romania e saracita prin incompetența și hoția celor care o conduc Beniamin Todosiu (deputat USR): Romania nu e saraca. Romania e saracita prin incompetența și hoția celor care o conduc Romanii așteapta de cateva luni pachetul de…

- Peste 11 milioane de chestionare au fost transmise in etapa de autorecenzare din cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor. In cele 11 saptamani de recensamant complet digitalizat, Institutul Național de Statistica a stabilit o premiera absoluta: Romania este țara din UE care a inregistrat…