PMP, protest în fața ambasadei Republicii Moldova / Băsescu: La Chișinău s-a produs o adevărată lovitură de stat parlamentară ​PMP organizeaza vineri, la ora 13.00, un protest în fața Ambasadei Republicii Moldova la București și va înainta o nota de protest cu privire la evenimentele recente de la Chișinau.

PMP reclama ca Igor Dodon, care a pierdut alegerile prezidențiale în fața Maiei Sandu, a dat o lovitura de stat preluând toate instituțiile de la Președinție în subordinea Parlamentului.



Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova a fost trecut din nou din subordinea Președinției în cea a Parlamentului. Potrivit presei de la Chișinau, un proiect… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

