PMP propune comasarea comunelor unde taxele nu acoperă salariile PMP propune comasarea comunelor cu mai puțin de 1000 de locuitori, purtatorul de cuvant al partidului, Mihai Neamțu argumentand ca populația e in scadere, funcțiile din primarii sunt in creștere, iar banii se cheltuie pe salarii, in loc sa se aloce pentru dezvoltare. Citește și: SURSE CEX PSD Dialog SPUMOS Manda - Dancila: 'Vreți sa vorbim in engleza?' / SURSE . „PMP cere ca reforma statului teritorial-administrativ sa inceapa, cu masuri ferme care sa opreasca mersul catre nicaieri al Romaniei. (...) E nevoie de niște studii. PMP propune ca orice comunitate care are mai puțin de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, va sustine o declaratie de presa, incepand cu ora 19.00, la sediul central al PSD. Conferința vine in contextul in care candidatul PNL la prezidențiale, Klaus Iohannis, susține incepand de la ora 18.00 o conferința de presa la sediul PNL.Dancila…

- Cuantumul alocatiei de stat pentru copii se va majora anual cu 100% din rata medie anuala a inflatiei, incepand cu data de 1 ianuarie 2020. Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care introduce noua regula.Prevederile intra in vigoare dupa publicarea legii in Monitorul Oficial. Citește…

- Seful PSD Dolj, europarlamentarul Claudiu Manda și șefa PSD, Viorica Dancila, candidat la prezidențiale, s-au ciocnit dur in ședința CEX de marți, de la sediul central. Conflictul a pornit dupa ce Dancila a zis in CEX ca umbla vorba in partid despre Manda ca a facut-o „proasta” in discutiile cu apropiatii…

- Fostul ministru PSD al Justiției, Florin Iordache, a declarat marți, dupa ieșirea de la ședința CEX PSD in care s-a votat excluderea din partid a Anei Birchall, fost ministru PSD al Justiției, ca este mulțumit de decizia partidului și ca era un lucru necesar.„Este o decizie normala pentru…

- Olguta Vasilescu a renuntat functia de sefa de campanie a lui Dancila dupa reprosurile acesteia. De aSemenea, primarul Bacaului, Cosmin Necula, si cei trei parlamentari care au votat pentru Guvernul Orban, Eugen Gioanca, Cristina Burciu si Elena Haratau, au fost exclusi din partid. Surse convergente…

- Dialog halucinant, duminica seara, intre Traian Basescu și Marius Budai, la capatul caruia fostul președinte i-a adresat amenințari voalate cu pușcaria actualului membru al cabinetului Dancila.

- "Comparand guvernele socialistilor - guvernele lui Dragnea, Guvernul doamnei Dancila - cu acest guvern, indiscutabil acest guvern este cu cel putin doua trepte deasupra calitatii guvernele socialistilor. (...) Nu au niciun Cuc. Sau Andrusca... Cred ca va fi un guvern care poate face performanta. Daca…

- Liderii PSD l-au inlocuit, vineri seara, pe Mihai Fifor din calitatea de șef de campanie al Viorica Dancila la alegerile prezidențiale, au precizat surse participante la ședința social-democraților.”Mihai (Fifor - n.r.) nu mai este șeful campaniei pentru prezidențiale, iar Paul (Stanescu -…