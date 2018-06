Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivul coalitiei de la guvernare este ca legislatia penala a Romaniei sa duca subordonarea justitiei in curtea de la Kiseleff, iar viteza cu care s-a desfasurat toata aceasta procedura si inclusiv votul final demonstreaza caracterul discretionar si aservit politic al unor persoane cu grave probleme…

- Sesiunea parlamentara de primavara-vara se termina la sfarsitul lunii iunie, insa liderii Coalitiei au decis convocarea unei sesiune extraordinare, pentru prima saptamana din luna iulie.Deocamdata, sesiunea extraordinara vizeaza doar adoptarea raportului Comisiei SIPA. Parlamentul a votat,…

- Sesizarea pe numele oficialului guvernamental a fost depusa la Parchetul General, de catre sindicalistii din Administratia Penitenciarelor, care cer anchetarea ministrului Justitiei pentru abuz in serviciu si restrictionarea dreptului de reprezentare sindicala si solicita demiterea lui Tudorel Toader…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a depus o plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila, la Parchetul General. Din momentul depunerii acestei plangeri incepe o procedura care ar putea conduce, in final, inclusiv la suspendarea premierului Viorica Dancila. STIRIPESURSE.RO va prezinta atat…

- Pedepse noi pentru evazionisti! Senatorii din comisia juridica au decis ca persoanele acuzate de evaziune fiscala sa scape de procesul penal daca platesc prejudiciul in cauza. Mai mult, ar urma sa plateasca in plus jumatate din prejudiciu, tocmai pentru ca urmarirea penala sa se claseze, informeaza…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice din Camera Deputaților, explica strategia Coaliției pe subiectul revocarii șefei DNA, ceruta de ministrul Justiției și respinsa de președintele Iohannis. Potrivit lui Nicolicea, Guvernul va formula sesizarea la CCR.„Dreptul de a…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis vineri ministrului Justiției cererea de urmarire penala fata de Ion Iliescu, de Petre Roman si de Gelu-Voican Voiculescu, in dosarul Revoluției. Cei trei sunt acuzați de Parchetul General de infracțiuni contra umanitații. „Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Arad au cerut și arestarea preventiva a polițistului sub aspectul savarsirii infractiunilor de efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana. Judecatorul…