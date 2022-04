Stiri pe aceeasi tema

- Monitorul Oficial al Romaniei partea I, Nr. 385 din 19 aprilie 2022 a publicat Situația cuantumului total al cotizațiilor primite in decursul anului 2021 de Partidul Social Democrat (PSD). Potrivit documentului, in anul 2021 in evidențele contabile ale Partidului Social Democrat a fost inregistrata…

- Inspectoratule de Poliție al județului Mureș, am și eu o intrebare: Cand moare un om intr-o bataie la Complexul Weekend, e informație publica sau așteptați sa vedeți daca se afla? Punctul.ro a intrat ieri in posesia unor imagini care sunt de-a dreptul șocante atat prin prisma imaginilor propriu-zise…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca la Antibiotice Iași s-a incheiat producția a 30 de milioane de comprimate de Iodura de potasiu, iar 20 de milioane au fost distribuite deja DSP-urilor, urmand ca pana la sfarșitul saptamanii intreaga cantitate sa ajunga in teritoriu. Deocamdata nu…

- Voluntari bucatari din comunitate au venit in sprijinul refugiaților cazați la Hotel Tineret gatindu-le zilnic mese calde. Luni a fost randul celor de la Punctul.ro. In afara de cina, refugiații s-au bucurat zilnic și de un mic dejun consistent, asigurat și preparat de Crucea Roșie Romana Filiala Mureș.…

- In perioada 14-18 martie, in intervalul orar 8.00 – 20.30, in Poligonul Sangeorgiu de Mureș se vor executa exercitii de tragere cu muniție reala și distrugeri, de angajați ai instituțiilor din Sistemul național de aparare, ordine publica si securitate nationala din judetul Mures. Post-ul Mureș: Exerciții…

Doua persoane au fost ranite The post Masina cazuta in paraul Orsova! Doua persoane au fost ranite appeared first on Realitatea de Mureș.

- Joi, 10 februarie, Filarmonica Tg.Mures ne asteapta cu un program 100% Luigi Cherubini. Corul Mixt si Orchestra Simfonica vor interpreta: Uvertura „Medeea" (din Opera cu acelasi titlu) si „Recviemul in do minor"- cele mai cunoscute lucrari din creatia compozitorului. Considerat „italian" de unii,"francez…

Numarul oamenilor pe patinoar este limitat, intrarea se face doar pe baza de bilet – inclusiv insoțitorilor.