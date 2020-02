Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat marti ca partidul sau va sustine candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, daca va exista un consens in acest sens al partidelor de dreapta. "Am discutat doar cu Nicusor Dan si am spus ca, daca va exista un consens pentru a-l sustine toate partidele…

- Presedintele PMP Eugen Tomac i-a raspuns fostului jurnalist Moise Guran dupa ce acesta din urma a sugerat ca PMP s-ar folosi de Nicusor Dan pentru a fragmenta electoratul Aliantei USR-PLUS si de a fuziona cu PMP. Tomac il acuza pe Guran de dezinformare si afirma ca atunci cand lucra ca jurnalist, acesta…

- PMP ia in calcul sa-l susțina pe Nicușor Dan pentru funcția de primar general al Capitalei la alegerile locale din acesta vara.„Daca USR-PLUS nu-l vor susține pe Nicușor Dan, atunci el va candida independent și PMP poate sa-l susțina. Avem negocieri. PNL spune ca se gandește la candidat unic,…

- Presedintele PLUS Dacian Ciolos isi doreste o competitie deschisa intre Vlad Voiculescu si Nicusor Dan, ”ca sa fim cu sufletul impacat ca l-am ales pe cel mai bun” pentru Primaria Capitalei. Liderul PLUS dezvaluie discutia pe care a purtat-o cu Nicusor Dan despre riscurile unei candidaturi independente.

- Candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, a declarat, marti, ca il va sustine pe Nicusor Dan daca acesta din urma ar castiga alegerile din cadrul Aliantei USR PLUS, dar a mentionat ca ii cere acelasi lucru si il invita sa semneze un acord in acest sens. "Sunt candidatul desemnat…

- Fostul candidat PMP la prezidentiale Theodor Paleologu a afirmat vineri intr-un videoclip pe Facebook ca il va sustine pe Nicusor Dan pentru Primaria Generala a Capitalei, in cazul in care nus e va reveni la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.

- „L-am invitat, din nou, astazi, pe Nicușor Dan sa revina acolo unde ii este locul, in Uniunea Salvați Romania. Dincolo de sentimentalisme - e fondator al partidului, ținem la el - e vorba mai ales despre rațiuni pragmatice: trebuie sa putem mobiliza toate resursele aflate la dispoziția noastra…

- Comitetul politic al USR s-a intrunit sambata intr-o sedinta in care urmeaza sa decida daca formatiunea il va sustine pe Nicusor Dan drept candidat pentru Primaria Capitalei. Potrivit unor surse politice, Dan Barna ar dori sa-l forteze pe Nicutor Dan sa redevina membru al USR.