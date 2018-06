Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Tomac anunta miercuri, pe Facebook, ca si-a depus candidatura pentru functia de presedinte PMP, sperand ca in 2020 partidul sa participe la guvernare. Alegerile din Partidul Miscarea Populara vor avea loc weekendul viitor.

- Organizatia judeteana PMP Constanta a votat in unanimitate sustinerea motiunii lui Eugen Tomac la congresul Partidului Miscarea Populara, care va avea loc in data de 16 iunie 2018, pentru functia de presedinte al PMP. "Cred in Eugen Tomac si in capacitatea lui de a motiva PMP pentru urmatoarele batalii…

- Partidul Mișcarea Populara nu mai sta mult in alianța la putere constituita in iunie 2016, in municipiul Bacau. Singurul care a profitat de susținerea PSD și ALDE a fost viceprimarul Constantin Scripaț care va fi obligat de partid sa faca opoziție... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Lucian Morar a fost reales in functia de presedinte al organizatiei judetene PMP Maramures. Peste 600 de delegati au fost prezenti sambata la Conferinta judeteana de alegeri a PMP, Morar fiind singurul candidat la functia de presedinte al organizatiei. Morar este primar al orasului Ulmeni. "Trebuie…

- ”Suntem inaintea congresului, si congresul asta sa clarifice lucrurile in partid, nu sa le incurce sau sa le lase asa cum sunt - sa balteasca. Primul punct e care il introduc acum in ordinea de zi este legat de propunerea pe care o fac ca la congres sa denuntam fuziunea cu UNPR-ul. Acest lucru are…

- Candidatul Ion Druța, care este și singurul judecator ce a participat la concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ), a fost acceptata de membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Decizia urmeaza sa fie inaintata in Parlament.

- Parlamentul din Myanmar l-a ales miercuri pe Win Myint in functia de presedinte al tarii, la o saptamana dupa demisia surprinzatoare a predecesorului sau, Htin Kyaw, relateaza dpa. Win Myint, ales de cele doua camere ale parlamentului cu 403 voturi din totalul de 636, este un membru marcant al Ligii…

- Klaus Iohannis a primit sprijinul PNL pentru a candida la functia de presedinte al Romaniei la alegerile din toamna anului viitor. Sondajele de opinie arata ca acesta se bucura de cea mai mare apreciere din partea romanilor. Conform unui sondaj realizat de cei de la Sociopol, Klaus Iohannis este…