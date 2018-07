Zero interes pentru infrastructura, zero respect pentru sanatate, zero respect pentru educatie si cultura, cea mai mare inflatie din UE - este, in opinia reprezentantilor PMP, bilantul actualului Guvern dupa sase luni de mandat. Reactia vine dupa ce premierul Dancila a prezentat luni bilantul la sase luni de mandat. ''Lasati bilanturile, minciunile, filmele si promisiunile! Nu mai guvernati dupa PowerPoint-urile lui Valcov! In loc de traditionala automotiune de cenzura, Dragnea si Valcov au pus-o pe Dancila sa prezinte bilantul primelor sase luni de guvernare. Premierul de plastilina ne-a…