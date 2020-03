Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Florin Cițu și-a depus astazi mandatul de premier desemnat, Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a explodat pe pagina de socializare.„Inadmisibil”, a comentat Rareș Bogdan, pe Facebook. Citește și: Traian Basescu atrage atenția: Ne-am trezit cam tarziu! Florin Cițu…

- O decizie batjocoritoare, o insulta, cea mai mare țeapa data romanilor de la Traian Basescu incoace - sunt cuvintele folosite de fostul ministru PSD-ist al Finanțelor Eugen Teodorovici dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca il desemneaza pe Florin Cițu pentru formarea noului Guvern.

- Consultarile incep la ora 16:00, primii fiind invitati reprezentantii PNL. De la ora 16.30 sunt asteptati cei ai PSD, iar de la 17.00 - delegatia USR. Ulterior, vor merge la consultari reprezentantii UDMR (17.30), PMP (18.00), ALDE (18.30), grupul parlamentar Pro Europa (19.00) si grupul parlamentar…

- Klaus Iohannis nu a dorit sa comenteze propunerea pe care a facut-o președintele PMP, Eugen Tomac, anume aceea ca Traian Basescu ar fi cea mai buna soție pentru postul de premier."Deocamdata, n-am facut consultari, n-am primit propuneri", a declarat luni, de la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis.…

- In PNL a inceput sa se discute ca Ludovic Orban nu o sa mai fie propus premier deși decizia CCR nu interzice aceasta varianta. Liberalii spun ca pur și simplu nu se paote forma o majoritate in jurul acestuia. Insa cel mai greu conteaza in aceasta decizie, spun surse din conducerea PNL pentru STIRIPESURSE.RO,…

- Victor Ponta a anunțat, miercuri seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania9”, moderata de Ionuț Cristache, ca va merge la consultarile de la Palatul Cotroceni convocate de Klaus Iohannis cu o lista cu 240 de semnaturi pentru susținerea lui Remus Pricopie, in solidar cu PSD.Ponta l-a atenționat…

- Ramas la un lung dialog cu ziariștii, dupa momentul dedicat, la Cotroceni, supraviețuitorilor Holocaustului, presedintele Klaus Iohannis a raspuns și intrebarii, mereu reluate, pe cine va propune premier daca trece moțiunea de cenzura a PSD. Președintele a declarat ca, in cazul in care va fi adoptata…

- Presedintele PMP Eugen Tomac a facut o retrospectiva a politicienilor romani din 2019, din care reiese ca „cel mai slab politician a fost Viorica Dancila”, ca Liviu Dragnea a fost „pacalici de serviciu” si ca presedintele Klaus Iohannis a fost „cel mai predictibil”. De cealalta parte, liderul PMP e…