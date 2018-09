Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a publicat, duminica seara, pe Facebook, o fotografie in care Liviu Dragnea și George Maior apar imbrațișați, iar in spatele lor, așezata pe o canapea, pare sa fie fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Fotografia a post publicata de Ponta in timp ce Liviu Dragnea era invitat…

- "Liviu Dragnea nu mai poate ramane in fruntea Camerei Deputatilor dupa ce a primit aceasta condamnare, chiar si in prima instanta. PSD-ul trebuie sa se trezeasca din fundatura in care a intrat si sa renunte, fara ezitare, sa mai stea la mana unui politruc care vrea cu orice pret toata puterea. Romania…

- "Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viata publica. Un politician cu doua condamnari in Justitie nu poate sa mai stea in fruntea Romaniei si sa dicteze politica penala a statului. Pentru binele acestei tari, pentru a ramane intr-o ordine legala si morala, seful Camerei Deputatilor trebuie sa renunte…