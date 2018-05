Stiri pe aceeasi tema

- PMP a solicitat, vineri, demisia lui Siegfired Muresan din Parlamentul European, pe motiv ca acesta ar fi negociat cu PNL, partid care i-ar fi garantat un loc eligibil pe listele pentru alegerile europarlamentare din 2019.

- Partidul Mișcarea Populara reacționeaza la informatia prezentata in exclusivitate de STIRIPESURSE.RO cu privire la trecerea europarlamentarului Siegfried Muresan de la PMP la PNL. Printr-un comunicat remis redactiei STIRIPESURSE.RO, reprezentantii PMP ii cer europarlamentarului sa demisioneze din…

- Romania nu trebuie sa accepte propunerea Comisiei Europene de a reduce cu 5% fondurile destinate Politicii de Coeziune si Politicii Agricole Comune in viitorul buget european post-2020, a declarat deputatul european Siegfried Muresan, vicepresedinte al Comisiei pentru bugete a Parlamentului European,…

- Roxana Iliescu și-a dat astazi demisia din Partidul Mișcarea Populara. Aceasta a pierdut sambata alegerile in cadrul PMP Timiș, iar astazi și-a anunțat demisia la București. Aceasta spune ca nu mai vrea sa faca parte dintr-un troc politic și acuza actuala conducere a PMP Timiș ca a incalcat grosolan…

- Totodata, chestionat la ce familie politica va adera, daca partidul sau va intra in Parlamentul European, Ciolos a precizat: "Nu ne-am pus aceasta problema, pentru ca nu consideram ca asta este prioritatea acum (...) Directia o vor stabili cei care vor veni in partid". Fostul premier Dacian Ciolos a…

- Urmatoarele alegeri parlamentare europene vor avea loc, in cele mai multe tari, pe 26 mai 2019, au convenit, ieri, guvernele europene.Romania va avea un mandat de europarlamentar in plus, dupa hotararea adoptata de Parlamentul European in luna februarie, prin care se solicita o reducere a numarului…

- Jurnaliștii de la Digi24 au stat de vorba cu mai mulți europarlamentari romani dupa conferința de presa comuna a premierului Viorica Dancila și a președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani. Cel din urma i-a transmis prim-ministrului roman ca țara noastra trebuie sa continue lupta anticorupție.…

- Siegfried Mureșan, membru al Parlamentului European, a transmis un mesaj superb Simonei Halep, prin intermediul paginii de Twitter a lui Darren Cahill. Darren Cahill a postat ieri pe Twitter un mesaj in care il felicita pe Roger Federer pentru recordul de cel mai in varsta lider ATP din istorie (vezi…