PMP deschide campania electorală într-un loc binecuvântat și simbolic (VIDEO) Partidul Mișcarea Populara Mehedinți și-a lansat campania electorala pentru alegerile parlamentare intr-un mod inedit, in unul dintre cele mai frumoase locuri din județ, in comuna Ponoarele. Pe platoul aflat deasupra Podului lui Dumnezeu, la mica distanța de lacul Zaton, candidații și simpatizanții PMP au formar un mar uman simbolic și au promis intr-un glas: „Mișcam Mehedințiul!". Jurnal de campaniePoliticalegeri parlamentare 2020Videopmp Citeste articolul mai departe pe jurnalmehedinti.ro…

