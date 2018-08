Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PMP, Eugen Tomac, poziționare dura dupa violențele fara precedent de ieri, de la protestul din Piața Victoriei."Consideram ca intervenția in forța nejustificata și utilizarea unor masuri disproporționate, fara precedent, de catre Jandarmerie sunt profund revoltatoare. De…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a comentat, din concediu, pe pagina sa de Facebook, protestele din București și din Timișoara de aseara. Președintele PNL Timiș a precizat ca nu a avut nicio emoție ca in orașul de pe Bega vor fi incidente in timpul mitingului, dar a intuit ca in capitala va fi “altfel”,…

- Eugen Tomac, presedintele PMP, a postat miercuri pe contul sau de Facebook un raspuns primit de la ministrul Apararii, Mihai Fifor, in care se arata ca in 2017, din cei 2% din Produsul Intern Brut (PIB) alocati apararii, ministerul a cheltuit doar 1,81%. Tomac aminteste ca presedintele SUA Donald Trump…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a postat miercuri pe contul sau de Facebook un raspuns primit de la ministrul Apararii, Mihai Fifor, in care se arata ca in 2017 din cei 2% din Produsul Intern Brut (PIB) alocati apararii ministerul a cheltuit doar 1,81%. Tomac aminteste ca presedintele SUA Donald Trump…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, spune ca de un an si jumatate Romania este ”tinuta in captivitate” pentru ca Liviu Dragnea are o agenda proprie si ”are de gand sa faca praf totul, poate-poate scapa”. Tomac afirma ca liderul PSD ar trebui sa inteleaga ca pentru el linia de final nu e in “20 20”, ci…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat sambata, la congresul extraordinar al partidului, ca membrilor formatiunii nu trebuie sa le fie frica de PSD ca "fura tradatorii" si le-a cerut acestora sa aiba forta de a crede in sansa lor. "Nu trebuie sa ne fie frica de PSD ca ne fura tradatorii.…

- Functiile de vicepresedinti sunt repartizate pe zonele Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Transilvania si Bucuresti- lfov. Fondatorul formatiunii, fostul presedinte Traian Basescu, a anuntat ca la Congres se va retrage de la conducere, dar a spus ca va ramane in continuare…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat ca va preda, sambata, stafeta la conducerea partidului, cand va avea loc Congresul formatiunii, la Parlament. In cursa pentru sefia PMP s-a inscris un singur candidat, actualul presedinte executiv Eugen Tomac. "Maine vom avea un congres in…