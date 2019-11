Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Partidului Miscarea Populara (PMP) la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a declarat, la Bistrita, ca liderul si candidatul USR Dan Barna nu va intra in turul al doilea, avand in vedere...

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…

- Antena 3 a prezentat un sondaj online realizat de PSD care arata cum s-ar poziționa candidații pentru Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor, in turul doi ar fi Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Prima poziție in opțiunile romanilor este președintele Klaus Iohannis, cu un procentaj de 32%.…

- Candidatul PMP la alegerile prezidențiale, Theodor Paleologu, va smulge voturi de la USR in marile centre urbane, a spus sambata, la Costinești, purtatorul de cuvant al partidului, Mihail Neamțu.„Paleologu smulge voturi de la USR. Va crește in marile orașe, in Timișoara, Iași, București, Craiova,…

- Theodor Paleologu a sustinut ca presedintele Iohannis a facut mai multe compromisuri, gandindu-se la alegerile din 2019."Klaus Iohannis, din primul moment la Cotroceni, nu s-a gandit decat la un singur lucru, realegerea in 2019 si de aia a facut compromisuri peste compromisuri, de-aia a…

- Zilele trecute, USR prin vice-președintele, Cristian-Gabriel Seidler a acceptat participarea la dezbaterea prezidențiala alaturi de Theodor Paleologu, candidatul Partidului Mișcarea Populara. ”Dan Barna este așteptat la Cluj in calitate de candidat la președinția Romaniei pentru a participa la prima…

- Dan Barna și-a facut deja planul daca nu va intra in turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie. In cazul in care voturile primite nu-i vor permite sa intre in turul al doilea, Dan Barna a anunțat de pe acum ca va vota candidatul PNL, adica pe Klaus Iohannis. Liderul USR a explicat apoi ce…