- George Lupu (b1tv.ro) Aflat in Germania, Klaus Iohannis a reacționat vineri la tragedia care a avut loc la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța,in timpul participarii la evenimentul „Forumul European Carol cel Mare”. Acesta a spus celor prezenți la eveniment ca in Romania a vut loc „o mare nenorocire”…

- Tragedia petrecuta in aceasta dimineata la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta a ajuns si in atentia presei internationale. Publicatii importante au relatat incidentul si nu au uitat nici de celelate asemenea tragedii petrecute in ultimul an.

- Agenția de presa Reuters scrie despre corupția și ineficiența sistemului sanitar, in vreme ce Associated Press vorbește despre bugetul mic alocat de Romania sanatații, iar Europa Libera amintește de criza politica care se suprapune cu cea pandemica. Agențiile de presa au relatat vineri cazul incendiului…

