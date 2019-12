PMP cere demisia prefectului de Dolj

Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul Craiovei, Laurentiu Lica, a declarat la finalul jocului cu Gloria Buzau ca echipa avea nevoie ca de aer de o victorie, mai ales ca ultimele rezultate nu erau satisfacatoare. Totodata, acesta a punctat si faptul ca toti jucatorii au fost extrem de motivati, deoarece isi doreau o participare…

- Nu toti bugetarii vor primi ZILE LIBERE in plus de Craciun si Revelion. Premierul Orban a facut anuntul Guvernul Orban a decis ca zilele de 27 decembrie si 3 ianuarie sa fie libere pentru angajatii din sistemul bugetar. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE…

- Guvernul va aproba ca zilele de 27 decembrie si 3 ianuarie sa fie libere pentru angajatii din sistemul bugetar, dar Trezoreria va lucra si in data de 27 decembrie, a anuntat, vineri, premierul Ludovic Orban, in de...

- In perioada 13 – 15 decembrie 2019, la București s-au desfașurat finalele Campionatelor Naționale de Seniori la Șah Rapid, Blitz și Dezlegari de Studii si de Probleme. Ștefan Mihai, junior de performanța legitimat la CSU Ploiești (director Octavian Badiceanu, antrenor Constantin Turlea), a cucerit medalia…

- Iulian Popa a fost numit,astazi, prefect al județului Dambovița de catre guvernul Ludovic Orban. Popa a mai ocupat funcția in Post-ul Iulian Popa, din nou prefect al județului, cu ajutorul unui coleg primar care i-a asigurat un post de funcționar public apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Obiectivul Guvernului este sa deblocheze, sa accelereze si sa porneasca rapid toate proiectele de infrastructura de care nevoie Romania, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban."Obiectivul nostru este sa deblocam, sa acceleram, sa pornim rapid toate proiectele de infrastructura de care are…

- Medicul Victor Costache este propunerea lui Ludovic Orban pentru Ministerul Sanatații. Acesta este anchetat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia intr-un dosar de ucidere din culpa, dupa ce in anul 2017 o pacienta ar fi murit singura in salon, iar medicul a scris in documente ca acesteia…

- Guvernul va finaliza de urgenta demersurile pentru obtinerea finantarii europene pentru spitalele regionale din Iasi, Cluj si Craiova, pentru inceperea cat mai rapida a licitatiilor publice si a constructiei si va sustine adoptarea legii vaccinarii si a legii preventiei, prevede programul de guvernare…