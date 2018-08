Stiri pe aceeasi tema

- Criza pestei porcine ia amploare și apar din ce in ce mai mult dovezi despre modul haotic in care autoritațile gestioneaza subiectul. Deputatul PNL de Iași Costel Alexe a facut in ultimii trei ani mai multe solicitari catre Ministerul Agriculturii, in care a cerut date despre evoluția pestei porcine…

- "Mars afara, Daia! Un ministru idiot care pune semnul egal intre incinerarea porcilor bolnavi de pesta porcina si incinerarea a milioane de evrei maturi si copii la Auschwitz, nu poate fi decat o rusine pentru o natiune care produce un specimen de teapa lui Daia. Mars afara din Guvernul…

- "Declarația ministrului Daea reprezinta o gafa! Regret ca un ministru al Cabinetului PSD - ALDE a facut o asemenea declarație, deși sunt convins ca nu a existat nici cea mai mica intenție de a ofensa poporul evreu. Cu toate acestea, ii atrag public atenția ministrului agriculturii sa fie mai atent asupra…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea trebuie sa-si ceara scuze public victimelor Holocaustului si sa demisioneze, a declarat joi purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. Solicitarea liberalului vine dupa ce ministrul Agriculturii a afirmat ca ce se intampla in prezent in fermele de porci din Romania…

- "Aproximativ intr-o saptamana vom face audierea domnului ministru, bineinteles daca va dori sa participe. Poate sa trimita si un punct de vedere. Fiind perioada de concedii nu va fi cvorum, asa ca procedura noastra spune ca trebuie sa facem intai audieri, care vor avea loc cel mai probabil dupa 10…

- Ministrul Agriculturii și-a cerut scuze pentru afirmațiile facute in cadrul unei emisiuni in care a comparat sacrificarea porcilor cu tragedia de la Auschwitz. Ministerul mai precizeaza și ca se fac eforturi pentru limitarea pestei porcine. Ministrul Agriculturii iși cere scuze pentru declarațiile facute…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a comparat incinerarea porcilor in fermele din Romania cu ceea ce s-a intamplat la Auschwitz, cel mai mare lagar de exterminare nazist, unde au fost gazați și incinerați peste 1,1 milioane de evrei. ”Trebuie sa sacrificam, din nefericire, 45.000 de capete la Carniprod…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, comite o gafa majora in direct. Acesta a comparat sacrificarea porcilor afectati de virusul pestei cu uciderea evreilor din lagarul de la Auschwitz, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial."Virusul ar fi și in alt complex (din Tulcea - n.r.) care inseamna…