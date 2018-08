Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, ii cere din nou demisia ministrului Agriculturii, Petre Daea, si sefului ANSVSA, Geromino Branescu, pentru „campania de incinerare a porcilor”, acesta sustinand ca animalele fiind omorate si aruncate in gropile don apropierea comunelor.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea trebuie sa-si ceara scuze public victimelor Holocaustului si sa demisioneze, a declarat joi purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. Solicitarea liberalului vine dupa ce ministrul Agriculturii a afirmat ca ce se intampla in prezent in fermele de porci din Romania…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi i-a transmis joi o scrisoare deschisa presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in care ii solicita sa ii ceara demisia din functie ministrului Agriculturii, Petre Daea, dupa ce a spus ca porcii infestati trebuie incinerati, iar munca este ca la Auschwitz. "Porcii se incinereaza,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, afirma ca ministrul Agriculturii, Petre Daea, trebuie sa demisioneze si sa ceara scuze victimelor Holocaustului, catalogand drept "intolerabila" "comparatia victimelor de la Auschwitz cu incinerarea animalelor".

- Miscarea Romania Impreuna (RO+) i-a cerut ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa demisioneze din functie, dupa ce acesta a spus ca porcii infestati cu pesta porcina africana sunt ucisi ca la Auschwitz. Formatiunea acuza faptul ca este "inadmisibil ca un ministru al Guvernului Romaniei sa compare incinerarea…

- Miscarea Romania Impreuna ii cere ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa demisioneze de urgenta dupa "declaratia incalificabila prin care a comparat incinerarea porcilor cu Holocaustul". "Este inadmisibil ca un ministru al Guvernului Romaniei sa compare incinerarea porcilor cu Holocaustul, o tragedie…

- Suntem in secolul XXI, in plin proces de revolutie tehnologica si la mai bine de un an si jumatate de la dobandirea gratuitatii transportului cu trenul, studentii nu isi pot achizitiona biletele online, stand la cozile interminabile de la ghisee. Vina a fost aruncata pe Ministerul Educatiei Nationale…

- Petre Daea, ministrul agriculturii, a declarat in cadrul Conferinței Capital – Agricultura 2018 ca in Romania trebuie majorate efectivele de animale și pasari pentru ca astfel sa fie consumata in țara producția majora de porumb pe care o avem.