- Liderul USR Dan Barna afirma, intr-o postare pe Facebook, ca participa la vot si ca il voteaza pe actualul presedinte, Klaus Iohannis, indemnandu-si simpatizantii si sustinatorii sa faca la fel. El precizeaza ca toate stirile despre boicot sunt ”inca o minciuna ordinara din sirul de stiri false marca…

- Liderul USR, Dan Barna, care a candidat la alegerile prezidentiale, dar nu a obtinut destule voturi pentru a intra in turul al doilea, lanseaza un nou indemn catre alegatori sa iasa la vot si sa-l voteze pe Klaus Iohannis. "Cum luptam cu fake news? Continuam sa repetam adevarul! Particip la…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a scris, marți, pe Facebook, dupa ce Guvernul din Republica Moldova a picat la vot in Parlament, ca Maia Sandu „nu a putut inghiți un compromis politic la nesfarșit” motiv pentru care se pregatește pentru alegerile prezidențiale de anul viitor in calitate de lider al Opoziției.„Maia…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a scris, marți, pe Facebook, ca PSD face „circ in Parlament”, in cadrul audierilor liberalilor. Acesta considera ca social-democrații dau dovada de frustrare și dau impresia cetațenilor ca „sunt rupți de realitate”, anunța MEDIAFAX.Citește și: Klaus Iohannis anunța!…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a afirmat ca sondajul intern facut de USR in perspectiva alegerilor prezindențiale și aparut in presa reprezinta o manipulare ”in stil PSD”. Tomac susține ca Theodor Paleologu este singurul candidat aflat in creștere, in pofida faptului ca in sondajul USR ar figura sub…

- Alocatiile de stat pentru copii vor fi majorate anual, de la 1 ianuarie 2020, cu 100% din rata medie anuala a inflatiei .Decizia a fost luata marti, 15 octombrie, in plenul Camerei Deputatilor, for decizional in acest caz. Legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. ”Am reușit! Inca o…

- Motiunea de cenzura a trecut cu 238 de voturi favorabile, anuntul fiind facut in plenul Parlamentului. Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, joi, dupa ce motiunea de cenzura a trecut, ca "Parlamentul Romaniei a demis Guvernul PSD care si-a batut joc de Romania". "Cosmarul pe care-l traieste Romania…

- „De cand au intrat in Parlamentul Romaniei, senatorii și deputații USR nu au parut interesați decat de soarta și voturile romanilor din Diaspora. Acum au depus o noua inițiativa legislativa care prevede ca romanii care se intorc in țara de la munca din strainatate, trebuie sa aiba salarii mai mari…