- Partidul Miscarea Populara a demarat campania “Alegem primarul in doua tururi”, prin care isi propune strangerea a peste 1 milion de semnaturi pentru revenirea la alegerea primarului in 2 tururi de scrutin, a anuntat presedintele formatiunii, domnul Traian Basescu.

