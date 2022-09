PMI Romania Chapter aniversează 20 de ani de activitate Project Management Institute Romania (PMI Romania Chapter), parte a celei mai importante asociații profesionale pentru managementul proiectelor la nivel global, aniverseaza 20 de ani de activitate in Romania. In mod colectiv, acești profesioniști promoveaza managementul de proiect și profesia de manager de proiect in toate sectoarele economiei, in mediul de afaceri și mediul academic, prin crearea unui nivel profesional de cunoaștere și aplicare a metodelor și metodologiilor specifice pentru obținerea de rezultate benefice atat pentru afaceri, cat și pentru comunitate și societatea civila. Conferința… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL București susține, intr-un mesaj pe Facebook, ca nu au venit solicitari la nivel național pentru retragerea sprijinului politic ai lui Nicușor Dan, iar strategia politica de la nivel național este stabilita in cadrul Biroului Politic Național al PNL.

- Presedintele AUR, George Simion, a fost huiduit, luni, de elevii Liceului Gheorghe Lazar din București, unde a incercat sa țina un discurs la ceremonia de deschidere a anului școlar, arata Digi24. El s-a prezentat in calitate de absolvent al acestui liceu. Nu a aplaudat nimeni la auzul numelui lui…

- Presedintele Ungariei, Katalin Novak, se va deplasa, miercuri, la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, potrivit agentiei maghiare de presa MTI. Katalin Novak va fi primita si de premierul Nicolae Cuca, dar si de sefii Parlamentului de la Bucuresti. Potrivit…

- Sarbatoare in aceasta toamna in orașul Pecica: indragitul ansamblu folcloric maghiar Buzavirag va implini 42 de ani de activitate neintrerupta. Acesta este extrem de cunoscut atat in țara, cat și in strainatate, unde a susținut numeroase spectacole și s-a bucurat de numeroase aplauze și aprecieri. „Ansamblul…

- Lovitura fatala pentru Mihai Politeanu! Alegerile interne din USR Prahova, masluite de Mihai Politeanu, au fost anulate de conducerea nationala a partidului! Biroul National al USR, intrunit in sedinta astazi, a decis ca alegerile organizate de Politeanu in perioada 22-24 iulie, in cadrul Conferintei…

- Shakespeare School aniverseaza 20 de ani de activitate și investește in digitalizarea completa a modului de predare Cu ocazia aniversarii, centrul a investit in tehnologie de ultima generație ce digitalizeaza complet modul de predare. 280.000 de ore predate și 40.000 de absolvenți Shakespeare School…

- Viceliderul deputatilor PSD, ieseanul Silviu Macovei desfiinteaza declaratiile hazardate ale lui Alexandru Muraru, presedintele PNL Iasi prin care isi manifesta dorinta ca PNL sa nu mai cedeze functia de premier anul viitor (asa cum era stipulat in protocolul Coalitiei). Efortul lui Alexandru Muraru…

- Consolidarea sprijinului acordat Ucrainei, un nou concept strategic al NATO și consolidarea pe termen lung a frontului estic sunt principalele decizii luate miercuri de NATO, a anunțat președintele Klaus Iohannis intr-o conferința de presa in marginea summitului NATO de la Madrid. „Am terminat prima…