- Fostul premier Mihai Tudose va prelua o alta „insarcinare politica”, probabil in Parlament, a anunțat duminica seara primarul Capitalei, Gabriela Firea. Firea a apreciat ca Tudose a avut decenta de a demisiona dupa ce i-a fost retras sprijinul politic si nu a reactionat ca Sorin Grindeanu, care „a confiscat”…

- Dupa ce a venit de mai multe ori la TV pentru a anunta ca este intr-o criza financiara, Oana Lis le-a aratat tuturor in ce consta cina ei. Ei bine, sotia fostului edil al Capitalei a avut pofta de pate si chiar asta a mancat.

- Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din sectorul Ciocana al Capitalei, deja al doilea an consecutiv, vinde apa sfințita (agheasma). Autorul vloggului „Ortodoxia - pentru ca așa trebuie”, spuen ca in curtea Bisericii se vind butelii de 0,5- 1,5 - 5 litri cu agheasma. „Sticla de 5 litri se vinde la prețul…

- Romanul Radu Petrescu a fost desemnat cel mai bun junior din lume la baschet 3×3, la categoria sub 18 ani, potrivit clasamentului mondial la aceasta specialitate dat publicitatii de catre Federatia Internationala de Baschet la inceputul anului, informeaza un comunicat remis miercuri Agerpres. Pe locul…

- Accident nocturn in sectorul Botanica al Capitalei. Un taximetrist a ajuns la spital, dupa ce a provocat un accident in lant la intersecția strazilor Decebal si Trandafirilor. Conducatorul auto nu a acordat prioritate unei șoferițe, pe care a lovit-o in plin. Ulterior, masina de taxi a fost proiectat…

- Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si pe Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu traficul aerian se desfasoara normal, a anuntat luni Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei.”Se aterizeaza si se…

- Aproape 130 de copii ai tatilor cu epoleti s-au distrat o zi intreaga la targul de Craciun din centrul Capitalei. Sarbatoarea a fost organizata de Guvern pentru odraslele inspectorilor care asigura ordinea publica in orașelul de poveste.

- Prima etapa a proiectului de reconstructie a Salii cu Orga este aproape de final. Fațadele edificiului au fost vopsite, iar demisolul restaurat. Lucrarile au fost facute in concordanța cu regulile care țin de restaurarea unui monument istoric.