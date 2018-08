Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei spune ca suma totala a proiectului „La pas prin taramul legendar al Greciei" este de 1.560.000 lei și nu de 1.707.650 lei, așa cum a fost inițial prezentat in spațiul public, subliniind, totodata, și ca pentru fiecare participant, costul este de 334 euro, potrivit Mediafax.„Facem…

- Avand in vedere informatiile false aparute in mass-media cu privire la sumele platite de Municipalitate pentru taberele pentru seniori, organizate in Grecia, Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele PRECIZARI: Suma totala a proiectului „La pas prin taramul legendar al Greciei", prezentata cititorilor…

- Primaria Capitalei a anuntat, vineri, ca 970 de pensionari s-au inscris in tabara tematica cultural-educativa "La pas prin taramul legendar al Greciei", de care vor beneficia gratuit 1.000 de pensionari, iar pana acum au fost validate 250 de dosare.Conform municipalitatii, analiza dosarelor…

- Valoarea investiției este de aproximativ 220 milioane euro, din care s-a solicitat asistența financiara nerambursabila de aproximativ 176,4 milioane Euro.Cererile de finanțare au fost admise in etapa de evaluare administrativa și a eligibilitații și se afla in etapa de evaluare tehnica…

- Zeci de oameni s-au ingramadit joi dimineața la Centrul pentru Seniori al Municipiului București pentru a prinde un loc in excursiile gratuite in Grecia oferite de Primaria Generala. Din pacate, oamenii care au stat la coada au aflat ca au nevoie de o adeverința medicala pe care nu o aveau la ei,…

- “Anul acesta, prin institutiile subordonate, Primaria Capitalei organizeaza si aceste tipuri de activitati, excursii sau tabere tematice, recreative, potrivit legislatiei in vigoare. 16.000, aproape 17.000 de elevi vor merge in aceste tabere prin Proedus in tara si in strainatate, 6.000 de studenti…

- Tabara se va desfasura pe perioada a opt zile si pot beneficia de ea pensionarii din Bucuresti cu venit brut mai mic sau cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (1.900 de lei). Toate costurile vor fi suportate de municipalitate, iar pachetul de vacanta include, pe langa masa, cazare si transport,…

- Primaria Capitalei, prin Centrul pentru Seniori, plateste aproape 2 milioane de lei (in jur de 400.000 de euro) pentru organizarea unei tabere pentru 1.000 de pensionari in Grecia in perioada august-octombrie. Tabara se va desfasura pe perioada a opt zile si pot beneficia de ea pensionarii din Bucuresti…