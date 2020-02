PMB se ascunde in spatele GDPR cand vine vorba de blocarea conturilor pe pagina publica

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea considera ca PNL "vorbeste doar in sabloane" si de fapt guvernul face prea putin pentru cetateni, ministrii find preocupati mai mult de postari pe social media si aparitii la TV. "Daca eram ministru al Muncii, ma așezam la ușa domnului Orban și nu mai plecam de acolo. Intram…

- Primarul general Gabriela Firea a anunțat, pe Facebook, ca au fost introduse, incepand de luni, noi autobuze școlare in sectoarele 1 și 6."Autobuze scolare pentru inca 5 scoli din Bucuresti! Avand in vedere succesul proiectului pilot prin care s-a introdus autobuzul scolar la scoala 195 din…

- Pagina de Facebook a primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, contine foarte rar comentarii critice la adresa edilului, cele mai multe fiind mesaje de multumire si felicitare. Potrivit Libertatea, multe dintre conturile care o felicita non-stop pe Gabriela Firea sunt false....

- In aceasta seara, Horia Brenciu a postat pe pagina sa de Facebook:"Astazi n o sa trec in revista realizarile mele din ultimul deceniu, ci as vrea sa va spun ca prietena si colega mea Irina Rimes a intrat in operatie. Orice gand bun de al vostru e binevenit si cred ca va fi resimtit imediat. Sanatate,…

- Gabriela Firea prezinta pe pagina sa de Facebook un filmuleț de promovare a Bucureștiului, despre care spune ca este un oraș viu și cald, care zambește. „Un oraș de care merita sa te indragostești”, spune primarul, potrivit Mediafax.„Bucureștiul este un oraș frumos, viu, surprinzator și cald,…

- Ministrul Muncii Violeta Alexandru dorește interzicerea cumulului pensiei cu salariul din sistemul de stat. „Nu este corect ceea ce se intampla si trebuie sa avem curajul sa recunoastem”, susține ministrul pe Facebook, dupa ce sambata a anunțat ca este in curs de elaborare a unui proiect de lege…

- Premierul Ludovic Orban anunța ca listarea companiilor de stat la bursa este una din prioritațile guvernului pe care il conduce. Orban spune ca doar listarea la bursa poate oferi certitudinea ca toate companiile vor deveni competitive.Citește și: Pagina de Facebook a lui Liviu Dragnea, luata…