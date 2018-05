Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile au inceput in 8 mai, iar Apa Nova spune ca fantanile nu vor fi demolate integral, ci doar portiuni din zidurile de imbinare, iar procesul include repararea sau refacerea peretilor laterali ai fantanilor, care includ ornamente si elemente arhitecturale, dar si inlocuirea instalatiilor, echipamentelor,…

- Fantanile din centrul Bucurestiului sunt demolate, pentru a fi inlocuite cu 17 fantani arteziene. Sculptorul Grigorie Minea, cel care a participat la realizarea ansamblului arhitectural din zona Unirii, spune ca cei care au luat aceasta decizie dau dovada de ”o incultura crasa”, pentru ca prin demolarea…

- Cele 17 fantani din centrul Capitalei, printre care si fantana Unirea, vor fi reabilitate, Apa Nova urmand sa investeasca 7 milioane de euro in lucrari care vor fi desfasurate pana in luna septembrie a acestui an, anunta Primaria Capitalei. In aceasta perioada, alimentarea cu apa va fi intrerupta si…

- Primaria Municipiului Bucuresti, prin Apa Nova, demareaza marti. lucrari de reabilitare si modernizare a ansamblului de 17 fantani din centrul Capitalei, care cuprind si fantana Unirea, anunta institutia.

- Cele 17 fantani din centrul Capitalei, printre care si fantana Unirea, vor fi reabilitate, Apa Nova urmand sa investeasca 7 milioane de euro in lucrari care vor fi desfasurate pana in luna septembrie a acestui an, anunta Primaria Capitalei. In aceasta perioada, alimentarea cu apa va fi intrerupta si…

- Candidatul DA la Primaria Capitalei refuza sa spuna daca a achitat impozitele pentru cele 200 de mii de euro, pe care le-a primit in perioada 2009-2013. Totodata, Nastase nu a raspuns daca a trecut pe numele sau casa de lux din municipiul Chisinau.

- Proiectul care presupune susținerea financiara femeilor insarcinate din Romania a fost adoptat, astazi. In urma deciziei, graviduțele vor urma sa primeasca 2.000 de lei, imparțiți in cate doua vouchere. Consiliul General al Municipiului București a adoptat, mieruri, proiectul intitulat „Primaria Capitalei…

- Consilierii locali din comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud, au adoptat o rezolutie prin care solicita unirea cu Republica Moldova. Parva este prima localitate din Romania care facut acest pas, documentul urmand sa fie trimis marti tuturor factorilor de decizie.Citeste si: OFICIAL - Arhiepiscopul…