Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat luni 473 milioane lei de la banci in cadrul unei emisiuni de obligatiuni suprasubscrisa, cu scadenta la 6 ani si o dobanda de 4,2% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari, valoarea emisiunii fiinde de 400 milioane de lei. …

- Ministerul Finantelor a imprumutat astazi 500 milioane lei de la banci printr-o emisiune de certificate de trezorerie, in timp ce o a doua emisiune, de obligatiuni, in valoare de 100 milioane lei, a esuat din cauza pretului ofertat. Statul a plasat certificate de trezorerie cu discont intr-o…

- Primaria Capitalei a alocat 10 milioane de euro din bugetul pe anul 2018 pentru consolidarea a 23 de cladiri din Bucuresti, anunta primarul general, Gabriela Firea. Ea afirma ca alte 100 de cladiri aflate in diferite stadii de degradare urmeaza sa fie consolidate in primavara acestui an, iar pentru…

- Primaria Capitalei a alocat 10 milioane de euro din bugetul pe anul 2018 pentru consolidarea a 23 de cladiri din Bucuresti, anunta primarul general, Gabriela Firea. Ea afirma ca alte 100 de cladiri aflate in diferite stadii de degradare urmeaza sa fie consolidate in primavara acestui an, iar pentru…

- Primaria Capitalei a alocat 10 milioane de euro din bugetul pe anul 2018 pentru consolidarea a 23 de cladiri din Bucuresti, anunta primarul general, Gabriela Firea. Ea afirma ca alte 100 de cladiri aflate in diferese stadia de degradare urmeaza sa fie consolidate in primavara acestui an. "Accelerarea…

- Au fost alocate 10 milioane de euro pentru actiuni de reabilitare si consolidare a cladirilor cu risc seismic Primarul General, Gabriela Firea: Am restartat programul de consolidari al Primariei Municipiului Bucuresti. In bugetul de anul acesta am alocat 10 milioane de euro pentru actiuni de reabilitare…

- Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a incheiat, anul trecut, 97 de contracte de finanțare, in valoare de 1,77 miliarde de lei (1,65 miliarde lei nerambursabili), prin Programul Operațional Regional de 2014-2020. Cele mai multe dintre acestea se refera la restaurarea, consolidarea și punerea in valoare…

- Astfel, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar putea aproba de principiu includerea in planul de reorganizare al RADET Bucuresti a transformarii regiei in societate pe actiuni, sub denumirea RADET SA, cu actionar unic municipiul Bucuresti. Conform unui alt proiect de pe ordinea…