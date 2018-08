Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii au fost chemati de urgenta, marti dupa-amiaza, in ajutorul unui pieton lovit de tramvai. Victima accidentului produs pe Soseaua Nicolae Titulescu din Capitala are 25 de ani. Potrivit romaniatv.net, tanarul ar fi fost scos de sub tramvai “in stare de inconstienta”. La fata locului au ajuns,…

- SudRezidential.ro, cel mai important promotor imobiliar din sudul Capitalei, a deschis in luna mai a acestui an The Social Hub, un hub social dispus pe o suprafata de 600 metri patrati in Bucuresti si dedicat domeniului imobiliar si activitatilor de...

- O tanara in varsta de 20 de ani a fost lovita de tramvai, vineri dimineața (3 august), la intersecția Baba Novac din București și a ramas fara un picior. Fata nu s-a asigurat cand a traversat strada si a fost lovita de tramvai. Intreaga scena s-a derulat sub ochii ingroziți a zece oameni care se aflau…

- Traficul rutier se va restrictiona intre 3 si 5 august pe Str. Armeneasca, intre Bd. Carol si Str. Arcului, fiind deviat prin Str. Spatarului si Str. Arcului, dar si pe str. Rafael Sanzio, intre Str. Armeneasca si Str. Spatarului, intre orele 10.00 - 22.00, pentru a permite desfasurarea evenimentului…

- Primaria sectorului 4 vrea sa amenajeze, incepand din aceasta toamna, benzi speciale pe strazile unde exista scoli, sectiuni de drum pe care parintii sa poata parca, astfel incat elevii sa poata cobori in siguranta pentru a intra la cursuri.

- Cateva zeci de persoane au participat, sambata, la un mars de protest pe soseaua Prelungirea Ghencea, cerand supralargirea bulevardului si pentru pasaj peste centura, in dreptul comunei Domnesti. Locuitorii din zona spun ca, desi proiectul de largire a Prelungirii Ghencea este inceput "pe hartie’"…