Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei raspunde consilierului general Lucian Iliescu, care o acuza pe Gabriela Firea ca pune in discuție un proiect fara a preciza „sursa de inspirație” deoarece inițiativa ii aparține și arata ca propunerea sa nu aducea niciun beneficiu real și el nu ține cont de nevoile bucureștenilor,…

- Primaria Capitalei raspunde consilierului general Lucian Iliescu, care o acuza pe Gabriela Firea ca pune in discutie un proiect fara a preciza „sursa de inspiratie” deoarece initiativa ii apartine si arata ca propunerea sa nu aducea niciun beneficiu real si el nu tine cont de nevoile bucurestenilor.

- Consilierul general in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Lucian Iliescu, o acuza pe Gabriela Firea ca pune in discuție un proiect de hotarare fara a preciza „sursa de inspirație” deoarece, așa cum spune acesta, propunerea de acordare a unor eco-vouchere pentru achiziția de mașini ii aparține.…

- Senatul a adoptat, marți, proiectul PSD care modifica Legea pentru alegerea președintelui Romaniei, schimbarile constand in posibilitatea unui alegator de a semna pentru susținerea mai multor candidaturi și dublarea amenzilor, scrie Mediafax.Citeste si: ALERTA - Vicepresedintele CJ Timis,…

- Senatul a adoptat, miercuri, 20 iunie, ca for decizional, o initiativa legislativa prin care mandatul primarilor, consilierilor si presedintilor consiliilor judetene nu inceteaza in cazul in care partidul pe listele caruia au fost alesi fuzioneaza cu o alta formatiune politica. Initiativa legislativa…

- Lucian Iliescu, consilier general in cadrul Primariei Capitalei, a depus la secretariatul general al CGMB un proiect care presupune acordarea de vouchere in valoare de 1.000 de euro bucurestenilor care vor sa-si cumpere masini noi, renuntand la cele vechi. In total, s-ar acorda 10.000 de tichete.

- Ministerul Mediului a comentat decizia Comisiei Europene de a trimite Romania la Curtea Europeana de Justitie pentru nerespectarea standardelor privind calitatea aerului, sustinand ca tara noastra va avea castig de cauza. Ministerul sustine ca decizia CE se refera la depasirea valorilor limita…

- Propunerea legislativa modifica Statutul alesilor locali si reglementeaza situatia consilierilor care castiga mandatele pe listele partidelor care ulterior sunt absorbite prin fuziune de alte partide, in sensul ca acesti consilieri devin independenti. Potrivit expunerii de motive, Legea 393/2004…