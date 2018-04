PMB: Construirea pistelor pentru biciclete este una dintre masurile importante de reducere a traficului prevazute in Planul de Mobilitate Urbana Durabila

Construirea pistelor pentru biciclete este una dintre masurile importante de reducere a traficului prevazute in Planul de Mobilitate Urbana Durabila.

In ceea ce priveste traseele pietonale si pentru biciclete Bucuresti-Ilfov, a fost aprobat in Comisia Tehnico- Economica a Ministerului Mediului proiectul pentru realizarea pistelor de biciclete, pe o distanta de 67 km, proiect in valoare de 10 milioane de euro care va fi demarat anul acesta.



In total, vor exista 240 de km de piste pentru biciclete in Bucuresti, iar construirea acestora va continua si in anul urmator. Potrivit HCGMB…