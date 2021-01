PM Citu: Romania, fully prepared to enter Schengen area

Stiri pe aceeasi tema

- ”In cursul zilei de ieri am avut o convorbire telefonica cu prim-ministrul Țarilor de Jos, Mark Rutte. Am analizat perspectivele promițatoare ale cooperarii dintre Romania și Țarile de Jos, concentrandu-ne pe consolidarea relațiilor economice și pe dinamizarea dialogului politic. Obiectivul nostru legitim…

- The Ministry of Foreign Affairs (MAE) states that, according to the information publicly communicated by the Dutch authorities, starting with December 29, at 12.01 am, persons over the age of 13, who intend to carry out a travel by air, rail, sea or bus to the Kingdom of the Netherlands, are required…

- Fara sa fi știut, acest titlu este, de fapt, același cu un subtitlu din cartea lui Adrian Marino, ”Pentru Europa”: „ A fi roman și european in același timp”, publicata in 1995. Astazi, la aproape 14 ani de la integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, la 1 ianuarie 2007, reflecția asupra conținutului…

Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca obiectivul formațiunii este castigarea alegerilor parlamentare „cu un scor cat mai mare - 32, 33, 34, 35, 36%".

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi ca peste 85% din personalul medical doreste sa fie vaccinat, cei mai multi fiind insa de la Institutul "Marius Nasta" din Bucuresti, unde procentul este de 95%.

- Partidul liberal olandez VVD al premierului Mark Rutte a propus miercuri crearea unei ''minizone Schengen'' pentru ca un grup de state ale UE sa-si poata inchide impreuna granitele in cazul unei cresteri a migratiei catre Europa, dar cu masuri pentru a nu afecta fluxurile comerciale, relateaza agentia…