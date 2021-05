Plutonul de execuție. Alternativă la scaunul electric în Carolina de Sud Condamnații la pedeapsa capitala au acum posibilitatea de a alege intre a fi impușcați și a fi electrocutați. Plutonul de execuție a fost instaurat in Carolina du Sud pentru a aplica pedeapsa capitala condamnaților la moarte care pot alege și scaunul electric, a anunțat luni guvernatorul acestui stat din sudul Statelor Unite. „In acest weekend, […] The post Plutonul de execuție. Alternativa la scaunul electric in Carolina de Sud first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

