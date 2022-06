Stiri pe aceeasi tema

- Lansat de Sunnyside Records in luna mai cu un turneu american, „Ways of Disappearing”, albumul pianistului newyorkez de origine romana Lucian Ban, va fi prezentat publicului din Romania intr-un turneu național produs de Jazz Updates, cu o serie de concerte in Timișoara, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare,…

- ARAD. Etapa din week-end in ultimul esalon fotbalistic judetean a adus schimbarea liderului in Seria A, Real Horia luandu-si revansa in fata echipei Paulisana II Paulis pentru infrangerea din tur. In Seria B a plouat cu surprize, primele doua clasate, National Sebis si Vointa Sintea Mare, suferind esecuri…

Formatia Dinamo a remizat, vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa UTA Arad, in ultima etapa a play-out-ului Ligii 1 Casa Pariurilor, anunța news.ro.

Trei persoane au ajuns la spital, joi seara, dupa ce un microbuz a intrat in coliziune cu o masina pe DN 13, in zona Padurii Bogata, au informat ISU si IPJ Brasov.

- Campionatului Național de Fotbal al Fermierilor, organizat de Asociația Producatorilor de Porumb din Romania (APPR), se incheie azi cu etapa finala ce are loc la Cheile Gradiștei – Fundata, județul Brașov. Cele 8 echipe calificate in ultima faza a competiției reprezinta 3 regiuni agricole importante…

- ANM a emis miercuri o avertizare COD GALBEN de vijelii, ploi torențiale si grindina la munte, pentru 26 de judete, inclusiv in Bistrița-Nasaud, și este valabila miercuri intre orele 12.00 și 21.00. Potrivit meteorologilor, miercuri intre orele 12.00 – 21.00, la munte, in Banat, Crișana, Transilvania,…

- Centrul de Copii si Juniori al clubului Universitatea Craiova a bifat un nou weekend reusit. Gruparea alb-albastra a izbutit sa adune puncte cu toate echipele, bilantul fiind de trei victorii si o infrangere. Victorie frumoasa pentru elevii lui Nelu Petrisor La Liga Elitelor U19, in etapa a 9-a din…

- Liga a 2-a continua cu etapa a 2-a din play-off și play-out. Joi, in ultima zi a lunii martie, de la ora 19:30, Hermannstadt primește vizita echipei Concordia Chiajna. Program etapa 2 play-off Liga 2: joi, 31 martie 2022, ora 19:30 FC Hermannstadt – Concordia Chiajna sambata, 2 aprilie 2022, ora 14:30…