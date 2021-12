Targurile de Craciun de anul acesta sunt atipice in intreaga lume, inclusiv in Romania. Motivul este binecunoscut: pandemia. Iar „factorul” creator de controverse, ba chiar și scandaluri pe plai mioritic este certificatul verde, solicitat la intrarea in targurile cu pricina. Nu la toate. Anul acesta, cel puțin in București, este o mare desfașurare de forțe in ceea ce privește targurile de Craciun. Daca in anul 2019, spre exemplu, cand nu era pandemie, Capitala se zbatea anemic la acest capitol al targurilor de Craciun (de parca organizatorii știau ca vine „criza”), anul acesta e festin total.…