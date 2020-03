PLUS propune şomaj tehnic pentru angajaţii firmelor afectate economic în contextul COVID-19 PLUS propune somaj tehnic pentru angajatii firmelor afectate economic in contextul COVID-19, potrivit unui comunicat al partidului.



"PLUS propune urmatoarele masuri urgente: somaj tehnic pentru angajatii firmelor afectate (stau acasa cu 75% din salariu, iar compania nu plateste taxe, contributii si impozite pentru respectivii angajati); amanarea/reducerea obligatiilor fiscale lunare/trimestriale si/sau sprijin financiar (ajutor de stat) pentru firmele care au inregistrat o reducere de minimum 50% a cifrei de afaceri in luna/trimestrul precedent(a) si/sau sunt in sectoare critic afectate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

