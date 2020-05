PLUS propune menţinerea stării de urgenţă până la intrarea în vigoare a regulilor privind starea de alertă PLUS propune instituirea de catre presedintele tarii, prin decret, a starii de urgenta pentru doar cateva zile, pana la intrarea in vigoare a regulilor privitoare la starea de alerta, apreciind ca o astfel de masura este necesara pentru protejarea populatiei. "Din pacate, Guvernul a actionat mult prea tarziu: proiectul a fost trimis in Parlament cu doar patru zile inainte de expirarea starii de urgenta si cu doar doua zile inainte de pronuntarea CCR prin care s-a stabilit ca in starea de alerta Guvernul nu va putea restrange drepturi si libertati. Asta, desi Guvernul ar fi trebuit sa stie foarte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

