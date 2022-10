Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat vineri extinderea modalitatilor de plata a impozitelor, taxelor locale si a amenzilor contraventionale, prin intermediul unor agenti economici specializati, inclusiv banci comerciale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Taxele și impozitele locale in municipiul Suceava se vor majora in anul 2023 dupa ce timp de 10 ani au fost inghețate. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu care a menționat ca va fi facuta o analiza amanunțita inaninte de fi stabilitate cotele de majorare. ”Noi 10 ani de zile nu am majorate […]…

- Compania de IT din Cluj, Arbos Transilvania, lanseaza E-tool Solutions (o noua firma) pentru management-ul flotelor de transport internațional de marfuri, prin care, taxele de drum in Europa vor fi platite mai eficient cu ajutorul unui dispozitiv.

- Un credincios care a fost in vizita la una dintre manastirile sucevene i-a scris arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, relatandu-i ca a ramas dezamagit ce a vazut și ca ” nimic duhovnicesc nu mai este acolo, nu mai exista „duh” de manastire”. El i-a sugerat arhiepiscopului sa se renunțe…

- Carmen Bruma a devenit o adevarata experta intr-un regim de viața sanatos. Puțini știu, insa, ce clipe dificile a indurat vedeta in trecut, atunci cand a ajuns sa puna aproape 40 de kilograme. Invitata recent intr-un podcast, simpatica partenera de viața a lui Mircea Badea a dezvaluit detalii uluitoare…

- Carnea de porc a inceput sa se scumpeasca din nou accelerat. Intr-o singura saptamana, prețul mediu a crescut cu 4% la poarta fermei, cea mai mare scumpire din UE. S-a ajuns astfel ca suta de kilograme de carcasa sa ajunga la 216,69 de euro, cu 53,5% mai scumpa decat anul trecut. Prețul carnii de porc…

- Taxele și impozitele locale in municipiul Suceava vor crește anul viitor in baza ordonanței 16/2022 privind taxele și impozitele locale pentru anul 2023. Primarul Ion Lungu a declarat ca a dat in lucru Direcției de specialitate sa faca cat mai multe simulari pentru a vedea care vor fi creșterile. ”Sigur…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a anunțat ca va lua masuri dupa ce un enoriaș i-a sesizat faptul ca taxele pentru o inmormantare ajung la 2.000 – 2.200 de lei. Mesajul enoriașului catre IPS Calinic a fost urmatorul: „Doamne, ajuta! Sarut-mana! Am citit pe rubrica aceasta in diverse…