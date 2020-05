Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin publica in Libertatea o serie de previziuni despre cum s-ar putea schimba viața noastra in urmatorii ani, din punctul de vedere al locurilor și relațiilor de munca, imobiliare, transporturi și, in general, o reconfigurare a intregii societați. Un trafic auto mai…

- O petitie pentru redeschiderea salilor de fitness a fost distribuita de peste 15 mii de romani pe Facebook. Cu toate acestea, salile de fitness vor ramane inchise si dupa data de 15 mai, transmite Mediafax.Oamenilor le este dor sa meaga la sala și peste 15 mii de romani au distribuit pe Facebook…

- Prevederile Ordinului de ministru 4135 2020, prin intermediul caruia este reglementata obligativitatea participarii elevilor la cursurile din mediul online pe perioada starii de urgenta, i au dezamagit profund si pe membrii Consiliului Judetean al Elevilor Constanta, structura de reprezentare a tuturor…

- O duioasa, dar profunda reinterpretare a notiunii de "joc" ne propune in randurile ce urmeaza dr. Sorina Soescu Zyanna Orinda pe Facebook . "Traim cu totii in povesti cu care suntem de acord, in majoritate. Toata viata umana este o insiruire de povesti, pe care le acceptam cu totii, ca reguli de joc.…

- Germania ia in considerare un program de stimulare fiscala daca epidemia de coronavirus afecteaza semnificativ economia, a anuntat joi publicatia Handelsblatt, transmite Reuters. Cancelarul Angela Merkel a rezistat o perioada indelungata solicitarilor din tara si din strainatate pentru mai…

- Parintii pot avea un control mai mare asupra modului in care copiii lor folosesc Messenger Kids de la Facebook, dupa ce reteaua de socializare a lansat o serie de modificari ale aplicatiei, noteaza blogul din Romania al producatorului de solutii de securitate, Eset. "Noua optiune face parte din procesul…

- Reclamele sunt principalele aducatoare de venit atat pentru marile companii, cat si pentru creatorii de continut de pe platforme. Influencerii fac extrem de multi bani pe YouTube, prin reclamele de cate cinci secunde pe care le afiseaza in videoclipurile de pe platforma. Ceva similar ar urma sa apara…