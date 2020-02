PLUS a decis începerea discuțiilor cu USR pentru ca cele două partide să fuzioneze PLUS a decis, în ședința Consiliului Național de sâmbata, sa înceapa discuțiile în vederea unei fuziuni cu USR, respectiv sa elaboreze condițiile fuziunii și sa organizeze un Congres în acest sens în luna iulie a acestui an.



