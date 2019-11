Liderul PSD Dambovita, Rovana Plumb, a declarat ca partidul a ajuns la un moment 'T-zero' dupa mesajul primit din partea votantilor sai, dar a adaugat ca are capacitatea de a se reface si de a putea organiza atat congresul care va avea loc in februarie, cat si alegerile locale si parlamentare din 2020. "Cand primim un mesaj din partea votantilor nostri, este foarte firesc ca sa existe o schimbare si un moment T-zero. Asta s-a intamplat si la PSD in aceasta seara. Toata conducerea si-a dat demisia, este un gest care-i onoreaza si, in continuare, cu siguranta, partidul are toata forta, toata…