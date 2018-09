Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi social-democrati au criticat, sambata, participarea presedintelui Klaus Iohannis la sedinta Biroului Executiv al PNL de la Sibiu si amanarea convocarii sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). * Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, presedinte al Organizatiei Femeilor…

- ''Dupa parerea mea, incepand cu apelul catre opoziție, a fost un reproș adresat opoziției, incapabila sa faca o reala opoziție la actuala guvernare și sa construiasca un protest civic consistent. Mi s-a parut destul de temperat Președintele. Un discurs in lozincile tradiționale cu care ne-a obișnuit…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat ca nu exista o discutie despre suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, pentru ca toata lumea constientizeaza ca preluarea presedintiei Consiliului UE este o mare responsabilitate pentru Romania.

- Președintele României, Klaus Iohannis, a lasant, sâmbata, un atac fara precedent la adresa PSD și la liderul partidului, Liviu Dragnea, spunând despre social-democrați ca ”ar trebui sa se teama de români”. "Mi s-a parut ca scena politica româneasca…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si-a exprimat sustinerea fata de liderul PSD Liviu Dragnea, spunand ca acesta nu trebuie sa plece nici din fruntea partidului si nici din functia de presedinte al Camere Deputatilor. Plumb s-a declarat afectata de situatia in care se afla Dragnea si a avut…

- Liderii partidului au anuntat ca ministrii, PSD si Guvernul il sustin pe Dragnea pentru a ramane la conducerea partidului si a Camerei Deputatilor, afirmand ca cei care cer demisia presedintelui PSD inainte de pronuntarea unei decizii definitive "incalca grav" Constitutia Romaniei si directivele…

- „Daca citim motivarea se pune intrebarea: care mai este statutul procurorilor in Romania? Dupa aceasta decizie, mai sunt procurorii independenti asa cum ni-i dorim ca sa fie eficienti, de exemplu in lupta anticoruptie, sau sunt dusi mai degraba in subordinea ministrului Justitiei decat sub autoritatea…

- Klaus Iohannis a afirmat ca motivarea foarte ampla scrisa de CCR ofera cateva indicații, dar ridica și cateva probleme și ca nu poate sa faca urmatorul pas pana nu se clarifica. ”PSD incearca sa amputeze puterile președintelui. (…) La legile Justiției puterea președintelui a…