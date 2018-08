Stiri pe aceeasi tema

- O harta actualizata a focarelor de pesta porcina din Uniunea Europeana, realizata de Comisia Europeana, arata ca Romania este cea mai afectata tara. In aproape jumatate din judete sunt focare oficiale de pesta porcina sau exista riscul iminent sa se extinda.

- Deputatul PNL Vrancea, Ion Stefan, a afirmat, luni, ca si in Vrancea exista focare de pesta porcina, date care ar fi fost confirmate si de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) in raportarile catre Comisia Europeana, el cerand autoritatilor judetene sa lamureasca…

- "Judetul Vrancea figureaza cu focare de pesta porcina africana declarate, cu boala confirmata la porci, potrivit datelor oficiale ale Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, de la Bucuresti, trimise catre oficialii de la Comisia Europeana", spune deputatul Ion Stefan,…

- Liberalul a afirmat, cu ironie, ca tot presedintele ar fi vinovat si pentru pesta porcina, in contextul in care s-a prezentat singur la Ziua Marinei, fara premierul Viorica Dancila sau alți lideri politici. "Are o responasbilitate si in legatura cu raspandirea pestei porcine africane. Comisia…

- Comisia Europeana (CE) arata ca urmarește atent evoluția pestei porcine africane in Romania și ofera sfaturi autoritaților de la noi pentru a pune capat bolii. ”Autoritațile trebuie sa ia masuri excepționale, precum supravegherea consolidata și alocarea resurselor umane adecvate pentru a asigura controlul…

- Comisia Europeana ne-a avertizat de pesta porcina inca din 1 martie 2017. Imediat, Guvernul Sorin Grindeanu a adoptat o hotarare prin care vanatoarea de mistreți putea fi autorizata tot anul, daca se constata un focar de pesta porcina africana. La putin timp dupa hotararea adoptata de Guvern, presedintele…

- Europarlamentarul Laurentiu Rebega a solicitat Comisiei Europene sa acorde sprijin financiar fermierilor ale caror gospodarii sunt afectate de pesta porcina. El aminteste ca agricultorii polonezi care s-au confruntat cu aceeasi problema au primit anul trecut de la UE 9,3 milioane de euro.

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) va notifica catre Comisia Europeana si Oficiul International de Epizootii focarele de pesta porcina africana depistate in patru gospodarii situate in localitatile Salceni si Ceatalchioi din judetul Tulcea, a anuntat,…